Van bijna geen profvoetballer tot smaakmaker in de Jupiler Pro League

Profvoetballer worden is niet alleen een kwestie van talent. Je moet ook mensen hebben die in je geloven. Vraag dat maar aan Kyan Vaesen.

In de jeugd van Westerlo werd Kyan Vaesen tweemaal bijna doorgestuurd. De jonge aanvaller was ei zo na geen profvoetballer geworden. Zelfs vanaf dat hij profvoetballer werd was het nog steeds knokken, maar de laatste weken komt hij helemaal boven water.

De statistieken van Vaesen ogen een beetje mager als je deze over het gehele seizoen bekijkt. In 26 wedstrijden kwam de 21-jarige aanvaller vijfmaal tot scoren. Al moet je hierbij wel een kanttekening maken want in de meeste van deze wedstrijden was hij invaller. Hij moest de concurrentie aangaan met Lyle Foster die sinds deze wintermercato bij Burnley speelt.

Sinds dat Foster is vertrokken krijgt Vaesen volop zijn kans en de aanvaller stelt niet teleur. In de laatste zeven wedstrijden kwam hij viermaal tot scoren en gaf één assist. Dit leverde hem nu ook een selectie op voor de beloften van de Rode Duivels.