EK-voorbereiding nu al in de war: twee sterkhouders op het middenveld passen bij Mathijssen

Voor Jacky Mathijssen worden het heel belangrijke maanden. Een EK wacht op de jonge Duivels. Maar er is slecht nieuws.

Jacky Mathijssen moet het zien te rooien zonder onder meer Roméo Lavia, die werd opgeroepen door Domenico Tedesco.

Maar dit weekend moest de coach van de jonge Rode Duivels nog meer klappen incasseren die de voorbereiding op het EK moeilijk(er) maken.

Nicolas Raskin (ex-Standard, nu Rangers) was er dit weekend niet bij tegen Motherwell en liet nu ook weten dat hij niet naar Tubeke komt.

Daarmee is hij niet de enige die zal moeten afhaken voor de beloften. Ook Yari Verschaeren zal er na een zware knieblessure niet bij zijn (lees het HIER nog eens na).

EK in Georgië

De beloften nemen het in een stage in Spanje in oefenduels op tegen Tsjechië en Japan. Binnen enkele maanden is er het EK in Roemenië en Georgië.

De Belgen spelen daar tegen Georgië, Nederland en Portugal. Een goede voorbereiding is dus primordiaal om de kansen gaaf te houden.