Is Anderlecht eindelijk op dé weg terug naar boven? "In hun geval kwam alles op het hetzelfde moment. Onderschat dat niét"

RSC Anderlecht probeert recht te krabbelen na een héél moeilijke periode. Er wacht de Belgische recordkampioen nog een héél lange weg. Al verwacht ook Ariël Jacobs dat paars-wit uiteindelijk zal rechtveren.

De spreekwoordelijke weg is nog lang, maar sinds de komst van Jesper Fredberg en Brian Riemer heeft RSC Anderlecht duidelijke stappen gezet naar een herstel. Ook voor Ariël Jacobs deed het pijn dat paars-wit héél diep zat.

“Enerzijds is het irreëel”, aldus de voormalige coach van de Brusselaars in Het Laatste Nieuws. “Maar anderzijds moet je maar eens rondkijken. Ook pakweg AFC Ajax en Manchester United hebben doorheen hun recente geschiedenis moeilijke periodes gekend. Ze waren er ook het noorden volledig kwijt.”

Het is niet onmogelijk dat ook grote clubs op een gegeven moment even ontsporen

Ook Jacobs bekijkt de paars-witte toekomst dan ook door een rooskleurige bril. “Het is niet onmogelijk dat ook grote clubs op een gegeven moment even ontsporen. In het geval van Anderlecht kwamen alles op hetzelfde moment: een overname, een nieuwe directie,... Onderschat dat niet.”