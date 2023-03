Kapitein JPL-club kampt al jaren met pijn en geeft er daarom de brui aan: "Het begon op mijn 18de bij Club Brugge"

Kristof D'Haene is nog maar 32, maar heeft al aangekondigd dat hij na dit seizoen stopt met voetballen. De kapitein van KV Kortrijk heeft het gehad met de pijn en wil in schoonheid stoppen.

D'Haene kampt met serieuze artrose in de heup. "Mijn rechterheup is versleten. Na de match voel ik pijnscheuten, 's nachts lig ik wakker. Dat is niet leuk", zei hij bij Extra Time. Hij moest al zes-zeven inspuitingen krijgen om het draaglijk te maken. "Dan heb je het wel gehad."

D'Haene zal sowieso nog een operatie moeten ondergaan. "Hopelijk kan ik het wat uitstellen, maar voor mijn 40e krijg ik normaal gezien een nieuwe heup."

Die heupblessure is niet nieuw. "Het begon op mijn 18e bij Club Brugge. Daarna trok ik naar Cercle Brugge, waar ik tussen de trainingen door begon te manken. Het was een tijd weg, tot ik 26 of 27 werd."