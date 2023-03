'Standard wil sterkhouder graag houden, maar krijgt wel stevige concurrentie uit Italië'

Philip Zinckernagel is dit seizoen één van de uitblinkers bij Standard. De Deen wordt wel gehuurd en Standard wil hem graag houden, maar krijgt daarvoor concurrentie uit Italië.

Zinckernagel (28) kwam pas begin september toe bij Standard maar twee weken later was hij al een publiekslieveling in Luik met zijn twee goals tegen Club Brugge in de 3-0 thuiszege.

De Deen zit dit seizoen al aan negen goals en twee assists in 29 wedstrijden voor de Rouches. Ze willen Zinckernagel dan ook graag houden, maar hij wordt momenteel nog gehuurd van het Griekse Olympiakos.

Maar ook Genoa, dat momenteel tweede staat in de Serie B, zou Zinckernagel van dichtbij volgen. Promotie is een mogelijkheid voor Genoa en dus zou Zinckernagel in een Europese topcompetitie kunnen spelen.

Kan Standard Zinckernagel betalen?

Maar Standard zou wel al rond de tafel zitten met Zinckernagel voor een definitieve overgang. Olympiakos betaalde zelf ooit 2 miljoen euro voor de Deen, zijn marktwaarde wordt geschat op 3,5 miljoen euro. Dat kan wel een probleem worden voor de Rouches, die nog altijd in een moeilijke financiële situatie zitten.