Bjorn Meijer heeft nog wat te zeggen over Club Brugge: "Lang over deze stap nagedacht"

Club Brugge is bezig aan een opvallend seizoen. Het schitterde in de Champions League, maar grijpt voorlopig naast play-off 1.

Bjorn Meijer maakte afgelopen zomer de overstap naar Club Brugge. Een keuze om de weg naar de top in te slaan, maar die liep dit seizoen niet zo eenvoudig. Toch is Meijer overtuigd dat deze keuze de beste was voor zijn carrière.

“Als je zelfverzekerd bent, dan kan het goedkomen. Ik denk dat het in Brugge ook wat rustiger is dan wanneer ik bijvoorbeeld bij Ajax, Feyenoord of PSV had gespeeld”, vertelt de Nederlander aan de NOS.

Bij de Nederlandse topclubs zou Meijer veel meer dan in het Jan Breydelstadion onder het vergrootglas gelegen hebben. “Ik heb lang over deze stap nagedacht. En het pakt goed uit”, voegt hij er nog aan toe.

Zijn beste herinnering is momenteel zijn knappe goal op Benfica, ook al stond Brugge toen 5-0 in het krijgt. “Die goal zal me altijd bijblijven, al gingen we er met een grote uitslag af. Al met al hebben we een heel mooie campagne gehad.”