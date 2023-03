Olivier Deschacht vertelt waarom blessure van Verschaeren zo'n impact heeft

Yari Verschaeren is maanden out met een kruisbandblessure. De timing van de blessure is verschrikkelijk erg voor hem, Anderlecht én de nationale beloften.

Tegen OH Leuven moest Yari Verschaeren van het veld gedragen worden. Toen al leek duidelijk dat hij voor lange tijd afwezig zou zijn. Het verdict van kruisbandletsel bevestigde die vrees. Het zal maanden duren vooraleer Verschaeren terug is. Een ferme streep door de rekening van Anderlecht, maar volgens Olivier Deschacht ook voor de nationale beloften. Verschaeren was in topvorm. “Voor mij momenteel de beste speler bij Anderlecht en bij de nationale beloften”, zegt Deschacht aan Sporza. De voorbije jaren werden er geregeld vraagtekens geplaatst bij Verschaeren, maar die twijfel was helemaal verdwenen. Zijn beste vorm ooit kwam er immers door een rijtje lager te spelen op het middenveld. “Net daarom is het een ramp”, zegt de T2 van de beloften. “Niet alleen voor Anderlecht, maar ook voor de nationale ploeg.” Het wordt zoeken voor Anderlecht en de nationale ploeg om een waardige vervanger te vinden.