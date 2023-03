🎥 Club Brugge-speler dribbelt en scoort een belangrijke goal voor de Noorse U19

Antonio Nusa heeft voor de Noorse U19 gescoord. De speler van Club Brugge deed dat na een knappe dribbel.

Aan de middellijn kreeg Antonio Nusa (17) de bal en daar begon hij zijn dribbel. Hij dribbelde iedereen voorbij en aan de rand van het strafschopgebied trapte hij in de verste winkelhaak.

Het was ook een belangrijk doelpunt, want dankzij zijn goal wonnen de Noorse U19 met 1-2 van die van Frankrijk. Noorwegen staat na 2 wedstrijden met 6 punten op kop. Daarachter staan Frankrijk en Roemenië met 3 punten. Noord-Ierland staat met 0 punten laatste.

Nusa zit bij Club Brugge dit seizoen vooral op de bank. Al kreeg hij de laatste weken elke keer wat speelminuten. In totaal speelde hij dit seizoen al 17 wedstrijden in de Jupiler Pro League. Hij was goed voor een assist. Ook speelde hij al in de Champions League. Tegen Porto scoorde hij de 0-4.