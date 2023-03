Koeman heeft nieuws over de status van Verbruggen bij Oranje

Bart Verbruggen heeft weer aangesloten bij het Nederlands elftal. Of hij zal kunnen spelen tegen Gibraltar is nog niet zeker na zijn virusinfectie. Maar Ronald Koeman had alvast iets te zeggen over zijn toekomst bij Oranje.

In België hadden we verwacht dat Verbruggen meteen zijn basisdebuut ging maken tegen Frankrijk. De infectie gooide roet in het eten, maar Koeman leek eerder voor een andere doelman gekozen te hebben. Al wil dat niet zeggen dat hij er niet kort bij staat. Op zijn persconferentie vandaag ging Koeman er dieper op in. "Je zoekt de beste. Bijlow is net zoals Verbruggen iemand voor de toekomst, waarin Bijlow iets langer op een niveau speelt dan Bart. In juni zullen we keuzes moeten maken en duidelijkheid scheppen."