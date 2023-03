Ploeg uit Jupiler Pro League grijpt naast licentie: bijkomende uitleg nodig

De licentiecommissie heeft al aardig wat licenties toegekend. Nu is er een eerste ploeg uit de Jupiler Pro League die niet meteen geslaagd is.

Het was een beetje te verwachten en is ook zo uitgekomen. KV Oostende krijgt momenteel nog geen licentie voor volgend seizoen. De club zal extra informatie moeten geven aan de licentiecommissie.

De club heeft dringend 6 miljoen euro nodig. De Amerikaanse eigenaar PMG wil nu al zeker met 4 miljoen euro over de brug komen en ook voor de extra 2 miljoen euro zou een oplossing zijn, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Het zou dus slechts een kwestie van tijd zijn vooraleer er een oplossing is. PMG moet de zaken wel op orde brengen, anders kan het onmogelijk een overname van de club laten doorgaan.

De Chinese groep Fosun, eigenaar van Wolverhampton in de Engelse Premier League, is geïnteresseerd in een overname van KV Oostende. Ook vanuit Bournemouth is er de nodige interesse in de kustploeg, maar ook enkele Vlaamse investeerders zien de voetbalclub wel zitten.