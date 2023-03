Entourage van Lapoussin reageert op incident over "ongepast gedrag" bij Madagaskar

Loïc Lapoussin heeft zich weer in een negatief daglicht gesteld. De speler van Union werd bij Madagaskar uit de selectie gezet door "ongepast gedrag".

Madagaskar verloor zijn heenwedstrijd voor de Afrika Cup tegen de Centraal-Afrikaanse Republiek met 0-3 waardoor de kwalificatie al ver weg was. Loïc Lapoussin stond in de heenwedstrijd nog in de basis bij Madagaskar.

Maar voor de terugwedstrijd, die met 2-0 verloren werd, was er van Lapoussin plots geen sprake meer in de selectie. De bondscoach had op Facebook aangekondigd dat Lapoussin voor "ongepast gedrag" uit de selectie werd gezet.

De geruchten gingen rond dat Lapoussin het nachtleven was ingedoken na de heenwedstrijd en dat werd hem kwalijk genomen. Union CEO Bormans verwacht dan ook een uitleg van Lapoussin.

Entourage reageert

Maar de entourage van Lapoussin minimaliseert het incident. Bij Het Nieuwsblad zeggen ze dat Lapoussin toestemming had om de selectie te verlaten om zijn gedachten te verzetten.

Zij stellen ook nog dat de bondscoach van Madagaskar, die sinds maandag ontslagen is, zijn eigen falen wil verdoezelen door de aandacht te verleggen en Lapoussin als zondebok wou gebruiken.