Dante Vanzeir heeft het te bont gemaakt en verschijnt voor de rechter

Dante Vanzeir heeft het wat te bont gemaakt en moet het nu gaan uitleggen op de rechtbank. Al lijkt de kans klein dat hij hiervoor van New York gaat afzakken.

Op 3 augustus 2022 constateerde de politie verschilldende verkeersinbreuken van Vanzeir. Hij blies positief bij een alcoholtest en moest daarom meteen zijn rijbewijs voor zes uur inleveren. Bovendien betrapte de politie Vanzeir erop dat hij zijn smartphone gebruikte tijdens het rijden.

Voor het rijden onder invloed riskeert de 24-jarige aanvaller een boete tussen de 1.600 en 16.000 euro en een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar. Voor het gebruik van zijn telefoon achter het stuur kan hij nog eens minstens 174 euro boete en een periode van rijverbod krijgen, afhankelijk van eventuele eerdere overtredingen kan dit hoger worden.

Op 4 juni, vier dagen voor de zitting, speelt Vanzeir een wedstrijd met de NY Red Bulls tegen Orlando City. Het zal dus afwachten zijn of hij zelf aanwezig zal zijn of dat hij zich laat vertegenwoordigen in de rechtbank.