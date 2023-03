Opvallend: RSC Anderlecht breekt record ondanks teleurstellend seizoen

We kunnen niet zeggen dat RSC Anderlecht aan een geweldig seizoen bezig is. Toch leggen ze mooie cijfers voor op een bepaald gebied.

RSC Anderlecht zal op de vier laatste speeldagen nog flink aan de bak moeten om play-off 2 te gaan halen dit seizoen.

Europees voetbal volgend seizoen is nog steeds veraf, of ze zouden via de Conference League een Europees ticket moeten pakken - de kwartfinale tegen AZ volgt in april.

Ondertussen gaat het paars-wit op één gebied alvast wél voor de wind, want er zijn recordcijfers te noteren als het gaat over de ... shirtverkoop.

Zo zijn er al liefst 22.000 shirts verkocht dit seizoen. Dat laat kledingsponsor Joma weten aan Het Nieuwsblad.

Langer door samen?

Het populairste shirt? Dat van Yari Verschaeren. "De supporters scharen zich nog intenser achter de club", aldus Erwin Palmers van Joma.

Het contract met Joma loopt deze zomer af, maar de krant laat weten dat een contractverlenging er zeker inzit gezien de cijfers.