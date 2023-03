Union verontschuldigt zich bij fans na chaos en geeft ook waarschuwing mee

Voor de kwartfinale van de Europa League trekt Union SG naar Leverkusen. Voor die historische wedstrijd voor de club is er een ongeziene aanvraag van tickets gekomen. En dat liep gisteren in de soep.

Union had zich niet verwacht aan deze interesse. "De club wil zich excuseren voor de slechte organisatie en de lange wachtrij voor tickets voor de uitwedstrijd tegen Leverkusen", schrijft het nu. "We begrijpen de frustratie die dit heeft veroorzaakt bij al onze fans. De club was verrast door de massale aanvragen."

"Het bezoekersvak biedt meer dan 2.000 plaatsen, meer dan het dubbele van de gemiddelde vraag voor eerdere Belgische en Europese uitmatchen. Vandaag hebben we een interne evaluatie gedaan en in de toekomst zullen we kiezen voor andere oplossingen."

"Voor de supporters die zich gisteren in het Club House nog inschreven op de wachtlijst, heeft de club nog tickets kunnen vrijmaken. Zij zullen vandaag een mail ontvangen en hun ticketaanvraag zal positief beantwoord worden."

Er zijn ook berichten dat er tickets op de zwarte markt verkrijgbaar zijn voor de thuisvakken, maar Union roept met klem op om die niet te kopen.