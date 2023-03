Sportarts ziet een groot voordeel voor KRC Genk in de titelstrijd

KRC Genk staat al zo als het volledige seizoen aan kop in de Jupiler Pro League. Er zijn nog 10 matchen om uiteindelijk ook de landstitel te pakken.

Een van de grootste concurrenten voor KRC Genk is Union. De Brusselaars staan op 3 punten van Genk. Ook Antwerp is niet ver weg en staat op 8 punten van Genk, maar vooralsnog lijkt het in de laatste wedstrijden vooral een titelstrijd tussen Genk en Union te gaan.

Sportarts Stijn Indeherberge ziet een groot voordeel voor Genk tegenover Union. Genk speelde dit seizoen nog maar 33 wedstrijden, terwijl Union door het succes in Europa al aan 45 wedstrijden zit.

Aan Het Belang van Limburg vertelde Indeherberge dat Genk daardoor puur fysiek in het voordeel is. Al schuilt er ook een addertje onder het gras. "Maar zolang Union blijft winnen, is het zeker nog niet gedaan", aldus de sportarts.

Het voordeel van de wedstrijden heeft Genk in de overige matchen nog steeds, want Union is nog steeds actief in de Europa League. Zo zullen de Brusselaars nog minstens 2 wedstrijden extra spelen.