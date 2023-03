Brian Riemer geeft zijn mening over te herspelen match tussen Charleroi en Mechelen en is niet mals

Anderlecht staat momenteel achtste, maar voelt de dreiging van de mogelijk te herspelen match tussen Charleroi en KV Mechelen. Brian Riemer begrijpt er geen snars van dat zoiets kan beslist worden.

Anderlecht stelde zich intussen benadeelde partij gesteld bij het BAS. Zo kunnen ze de procesgang volgen. Riemer kon het niet begrijpen dat het al nodig is gezien de duidelijk vastgestelde feiten.

"(zucht) Het mag niet gemakkelijk zijn dit seizoen", aldus de Deen. "Dit is voor mij een crazy beslissing. Ik begrijp niet hoe dit kon gebeuren. Die match is gestopt omwille van heel goeie redenen. En dan kan zoiets kleins in de reglementen effect hebben op een sportsituatie... Ongelooflijk!"

En dan is er nog de timing. "Wanneer komen ze daar nu nog mee af? Die beslissing had al lang geleden genomen moeten zijn. Voor mij is er geen twijfel over de uitkomst, maar wij kunnen het niet veranderen. Wij moeten dus focussen op onszelf. En ik geef ons nog altijd een heel goeie kans om de play-offs te halen."