Jan Vertonghen geeft Anderlecht extra hoop en is lyrisch na eerste matchen onder Tedesco: "Onana leren kaarten?"

Jan Vertonghen heeft er weer plezier in. Zowel bij Anderlecht als bij de Rode Duivels is er een nieuw elan gekomen. De 35-jarige leeft weer op, maar maakt één zaak heel duidelijk: "Anderlecht wordt mijn laatste club. Voor hoelang nog, dat kan ik nu nog niet zeggen."

We kregen Jan Vertonghen te spreken op een 'meet and greet' van zijn eigen foundation. De Jan Vertonghen Foundation houdt zich bezig met zieke kinderen de infrastructuur te geven om hun gedachten te verzetten. Maar daarover meer in een ander artikel dat we morgen zullen geven.

Vertonghen wou immers ook over voetbal praten en dat is met een grotere glimlach dan enkele maanden geleden.

Jan, die eerste 30 minuten tegen Duitsland... Heb je dat al veel meegemaakt?

"Ik heb er zelf ook over nagedacht. Ik denk niet dat ik dat in mijn 16 jaar bij de nationale ploeg ooit gezien. Hoe het spel zich ontwikkelde: hoge druk, veel energie, van achteruit voetballend... Alles zat erin. Het was voetbal met heel veel kwaliteit. In vergelijking met vroeger lag de nadruk op het collectief terwijl het eerder op het individuele lag."

Met jou in een viermansverdediging. Het is dat je het al gewend bent van bij Anderlecht.

"Op dit moment in mijn carrière ligt me dat iets beter. Ik heb iets meer controle. Het systeem ligt me zowel bij Anderlecht als bij de Rode Duivels."

Kevin De Bruyne is met je komen praten vooraleer hij de aanvoerdersband aanvaardde?

"Ja, hij heeft me erover aangesproken en dat was vriendelijk van hem. Maar dat had niet gehoeven. Ik weet heel goed waarom de coach hem koos. Als Kevin goed speelt, gaat het 99 procent van de tijd ook goed met de ploeg."

"Als je als coach Kevin mee hebt, heb je al een grote slag geslagen. Ik heb hem er alle succes mee gewenst. Ik had het ergens ook wel verwacht. Kevin zijn carrière zal in principe nog wat langer duren dan de mijne. Hij denkt op lange termijn."

Hoe lang gaat het nog duren, als we dat mogen vragen?

"(lacht) Hierna heb ik nog een jaar contract bij Anderlecht. Ik denk nu nog niet aan verlengen. Het zal ook geen vijf jaar meer zijn. Ik geef mezelf nu een half jaar de tijd en dan zal ik zien hoe ik me voel. Anderlecht wordt mijn laatste club, dat sowieso! Honderd procent zeker."

Ik luisterde deze week naar een podcast en daarin zei je dat Ajax je na je carrière wel een berichtje mag sturen.

"Inderdaad. Om heel duidelijk te zijn: niet om te spelen hé. Maar om binnen die club te werken... Het is een fantastische club al is er nu wel wat chaos. Maar het marketingbeleid en de social media... Ik denk dat je er veel kan leren."

Bij de Rode Duivels moet je wel veel van je jarenlange maten missen...

"Toby ja... Ik heb hem nog niet gehoord sinds de matchen. Ik ga hem eens sturen, maar hij speelt nog vanavond, dus ik ga hem gerust laten. Maar ja, Moussa (Dembélé), Toby, Thomas (Vermaelen), Simon (Mignolet)... Ik zoek jongens om te kaarten hé."

"Ik heb veel te veel van mijn computer gezien verleden week en dat staat me niet aan. Thorgan (Hazard) en Hans (Vanaken) waren er ook niet hé. Ik ga Amadou (Onana) nog moeten leren kaarten. Of niet, want als hij verliest... Ik wil hem niet tegenover mij hebben. (lacht)"