Union heeft knoop doorgehakt na incident met Loïc Lapoussin

Loïc Lapoussin werd bij Madagaskar hij uit de selectie gezet. Ondertussen is hij terug bij Union SG, klaar voor het einde van de competitie.

Madagaskar verloor twee keer van de Centraal Afrikaanse Republiek. Loïc Lapoussin werd tussen beide matchen door de bondscoach uit de wedstrijdkern gezet.

Dat vanwege "ongepast gedrag". Bij Union SG wilden ze dan ook weten hoe de vork in de steel zat. Ook in december was er al een incident.

Een mogelijke sanctie dreigde dus voor de winger van de Brusselaars, maar ondertussen heeft coach Karel Geraerts in zijn kaarten laten kijken.

En een straf is niet aan de orde, want Lapoussin heeft gesproken met de coach en een en ander duidelijk gemaakt.

Geen straf

"Ik heb gesproken met de bond van Madagascar en met Loïc. Daarna is het duidelijk dat ik Loïc honderd procent steun."

"Ik zie geen reden om links of rechts tussen te komen. Loîc is bij Union zoals teruggekeerd op de voorziene dag en het voorziene uur. Hij heeft geen fouten gemaakt", aldus Geraerts bij Het Laatste Nieuws.