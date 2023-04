Ex-Anderlecht-coach Bellamy doet ontnuchterende en dramatische bekentenis: "Ik heb in de dodencel geleefd"

Craig Bellamy verliet Anderlecht omdat hij in een depressie gesukkeld was. Een zwart beest dat al eerder opdook. Maar de Welshman heeft er ook reden toe. Hij is alles kwijtgeraakt wat hij tijdens zijn carrière verdiende.

Niet door gokken, drinken of ander ongein, maar wel door de verkeerde personen te vertrouwen. Bellamy heeft geen cent meer en wordt achtervolgd door de Engelse belastingsdienst. De man heeft een heel groot hart en stak veel geld in goeie doelen, met het geloof dat zijn zaakwaarnemers zijn geld goed investeerden.

Hij betaalde de opleiding van een jongen uit de favela's. Hij zorgde voor de begrafenis van vreemden in Cardiff. Hij zette een school op in Sierra Leone... Intussen bedrogen en misleiden zijn adviseurs hem. Op dit moment is hij de Britse staat zo'n 1,4 miljoen pond schuldig.

Ik kan zelfs geen hypotheek meer krijgen

Vincent Kompany gooide hem een reddingsboei. Hij bezit geen huis meer, maar woont in een bescheiden flat, betaald door Burnley. Hij is ook officieel failliet verklaard. "Ik heb de afgelopen vijf of zes jaar in de dodencel geleefd', zegt Bellamy in de Daily Mail.

"Wachtend tot iemand me eruit zou zetten. Ik heb zitten wachten tot de celdeur opengaat en iemand zegt: “Vandaag is het zover”. Het is net als het gevoel nergens naar uit te kunnen kijken. Al het geld dat ik heb verdiend en ik kan nog geen hypotheek krijgen. Financieel heb ik geen toekomst. De pijn daarvan. Ik kan niets bezitten. Alles is weg."

"Mijn leven staat on hold. Ik ben geen belastingontduiker, maar ik ben erg naïef geweest en de HMRC achtervolgt me al een tijdje voor onbetaalde belasting. Alles wat ik heb gehad is me afgenomen. Als je de verkeerde mensen krijgt die u adviseren... Het is zover gekomen dat een faillissement een verademing is. Het betekent dat ik gewoon weer kan leven."