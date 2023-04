OH Leuven neemt dan toch standpunt in na hallucinante crash en komt met dit besluit

Het was schokkend nieuws, de crash van Sofian Kiyine enkele dagen geleden. Ondertussen heeft OH Leuven een standpunt ingenomen.

OHL-speler Sofian Kiyine (25) is donderdagavond bij een zwaar verkeersongeval betrokken geraakt. De flankverdediger reed een sporthal binnen in Flemalle.

Op de baan waar Kiyine reed, geldt een snelheidsbeperking van 90 km/u. Kiyine zou er echter 200 gererden hebben.

© photonews

Daarbij verloor hij de controle over het stuur en vloog via een rotonde de sporthal binnen. In een eerste reactie hielden ze zich bij Leuven nog enorm op de vlakte.

Ondertussen hebben ze nu wel besloten om Kiyine voor onbepaalde tijd op non-actief te zetten. Dat hebben ze laten weten in een statement.

OH Leuven heeft beslist om Sofian Kiyine voor onbepaalde duur op non-actief te plaatsen. De club neemt deze beslissing om het onderzoek in alle sereniteit te laten verlopen. OH Leuven (@OHLeuven) April 3, 2023

Door zijn verwondingen zou de kans sowieso klein zijn dat de speler dit seizoen nog in actie zou gaan komen.

Maar dat zal nu dus niet meer gebeuren. Zowel speler als Club zullen verder niet meer communiceren over de hele zaak.