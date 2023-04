Vanhaezebrouck verwijst met een knipoog naar Wout Van Aert: "Het had mooi geweest"

Het moment van het weekend was misschien wel de terugkeer van Tarik Tissoudali op de Belgische velden. De smaakmaker van Gent en van de JPL in het algemeen werd door Hein Vanhaezebrouck en de medische staf helemaal fit verklaard.

Vanhaezebrouck twijfelde geen moment om hem bij een geruststellende voorsprong in Seraing op het veld te brengen. "Anders had ik hem ook niet meegenomen", zei de coach op zijn persconferentie.

Tissoudali kon ook twee keer scoren, maar Hein had liever gezien dat hij zijn ploegmaats de assist had gegeven. "Kijk, als ik hem meeneem, is het dat hij klaar is. Hij ging twee keer zijn eigen kans. Dat mag, maar nu is het op niets uitgedraaid."

"Twee assists had mooi geweest, zoals een wielrenner die zegt aan zijn collega dat hij de koers mag winnen”, verwees HVH met een knipoog naar Wout Van Aert in Gent-Wevelgem.