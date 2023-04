Zelfs de ramadan moet wijken bij Anderlecht-speler: "Hij is goed als hij zich belangrijk voelt"

Bij Majeed Ashimeru bleef je in veel matchen dit seizoen nog op je honger zitten. Maar de laatste weken speelt de Ghanees op een heel hoog niveau. Net op tijd om Anderlecht over de streep te trekken.

En daar heeft hij veel voor over. Ashimeru is een Moslim en volgt tijdens de week ook de ramadan, maar in het weekend eet en drinkt hij normaal om zoveel mogelijk energie te hebben voor de matchen. Tot nu toe was hij ook onregelmatig in zijn prestaties, maar dat lijkt niet meer het geval.

"In de goeie reeks van Kompany was hij ook al heel belangrijk", preciseert zijn makelaar, Zouhair Essikal, in LDH. "Maar om goed te blijven moet hij zich belangrijk voelen. Hij was in Zwitserland op zijn 20ste al een leider."

Maar bij Anderlecht waren er tot voor kort zo veel: Wesley Hoedt, Hendrik Van Crombrugge... Nu blijft enkel Jan Vertonghen over als grote persoonlijkheid.

Maar Ashimeru verstaat zich met iedereen.

Dat was onlangs ook te merken toen na de internationale break gevraagd werd wie de spelers het meest gemist hadden. Ongeveer de helft antwoordde dat het Ashimeru was. "Hij komt overeen met iedereen in de kleedkamer", knikt Essikal.