Inter, Juventus én Anderlecht reageren op alweer een nieuw racisme-incident met Romelu Lukaku

Inter heeft gereageerd op het racisme-incident met Romelu Lukaku tijdens de bekermatch tegen Juventus en steekt hem een hart onder de riem. Ook Juventus zelf en ook Anderlecht reageerden.

Romelu Lukaku kreeg dinsdagavond tijdens de bekermatch tegen Juventus een tweede gele kaart voor een "provocerende" viering richting de Juve-supporters. Maar die hadden racistisch bejegend en Lukaku krijgt daarvoor nu steun van zijn club Inter.

"We herhalen onze steun, genegenheid en solidariteit aan het adres van Romelu, we willen krachtig herhalen dat we ons verenigen tegen racisme en alle vormen van discriminatie", zegt de club op zijn website.

"In voetbal en sport moeten we onze emoties kwijt kunnen, maar moeten ook duidelijke en gedeelde waarden naar voren komen. Dat is niet wat we gisteravond zagen in de laatste minuten van de halve finale van Coppa Italia in Turijn."

"Daarom herhalen we al onze steun, onze genegenheid en onze solidariteit aan Romelu Lukaku, net als de rest van de voetbalwereld. Forza Rom, we staan achter je!"

Juventus en Anderlecht

Ook Juventus reageerde op de beschuldigingen van racisme en zegt dat het zal meewerken om de supporters te identificeren. Maar echt veroordelen deed de club het incident niet.

De Belgische ex-club van Lukaku, Anderlecht, steunt Lukaku ook blijkt uit een tweet van de club op zijn sociale media.

Siamo fratelli e sorelle del mondo.

Dal 9 marzo 1908 è questa la nostra storia.

Vogliamo ribadire con fermezza che ci schieriamo compatti contro il razzismo e ogni forma di discriminazione.#FCIM — Inter (@Inter) April 5, 2023