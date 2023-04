🎥 DIW lacht op subtiele wijze met Vandenhaute, Anderlecht en Marc Coucke

In De Ideale Wereld kennen ze wel iets van humor. En soms zit die echt wel in héél kleine hoekjes.

Zo is er een filmpje gemaakt door de mannen van de Arteveldehogeschool voor De Ideale Wereld over De Ronde van Vlaanderen.

"Om de koers op zijn hoogtepunt te kunnen zien, gingen we plaatsnemen op de legendarische Muur van Geraardsbergen", klonk het onder meer.

Vandenhaute

"Maar we waren helaas vergeten dat Wouter Vandenhaute beslissingen mag nemen", werd er al verwezen naar de gewezen sterke man van Anderlecht.

Vaak zit de grootste vorm van humor in dat soort filmpjes in de aftiteling. En dat was ook deze keer niet anders.

Zo kwamen we onder meer te weten dat Lancelot dit seizoen De Mol is - de toekomst zal uitwijzen of dat klopt.

'Locatie inlees: Durbuy, met dank aan Marc Coucke. Positie Anderlecht: achtste, met dank aan Marc Coucke. Shots: fired.'