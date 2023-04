'Antwerp-speler geniet interesse van enkele Engelse clubs, maar passeert Antwerp wel langs de kassa?'

Antwerp is uitstekend bezig in de competitie en staat momenteel derde, op vijf punten van leider Racing Genk. Maar het kan mogelijk één van sterkhouders verliezen.

Antwerp kampte in de winter met heel wat blessures op het middenveld en haalde daarom op de laatste dag van de transferperiode nog Mandela Keita bij OH Leuven op huurbasis.

Op het eerste zicht een vreemde transfer omdat Keita bij OH Leuven niet veel aan spelen toekwam en er ook een aankoopoptie werd opgenomen in het contract van Keita. Hoeveel die aankoopoptie bedraagt is niet gekend, maar er werd al snel een bedrag van zo'n 10 miljoen euro genoemd.

Keita maakte bij Antwerp wel een goede indruk en speelde al bijna elke minuut bij Antwerp sinds zijn komst. De kans is dan ook groot dat Antwerp de jonge Belg definitief wil overnemen van OH Leuven.

Interesse uit Engeland

Maar zoals wel vaker hebben ook enkele Engelse clubs de prestaties van Keita op de voet gevolgd. Volgens Het Nieuwsblad zouden Leeds, Blackburn en Norwich Keita volgen. Leeds speelt momenteel in de Premier League, Blackburn en Norwich spelen in de Championship.

Of Antwerp Keita eerst zou kunnen overnemen van OHL om hem daarna zelf door te verkopen aan de Engelse club of OHL hem rechtstreeks verkoopt, zal nog moeten blijken.