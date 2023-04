Zinho Vanheusden verrast: "Terugkeer naar België is deze zomer mogelijk"

Zinho Vanheusden speelt momenteel op uitleenbasis bij AZ Alkmaar. Zijn grote liefde blijft echter Standard en een transfer is deze zomer zeker mogelijk.

Tijdens de wintermercato toonde Standard samen met Zulte Waregem de nodige interesse om Zinho Vanheusden terug naar de Jupiler Pro League te halen. Deze zomer zou het wel eens prijs kunnen zijn.

In januari kreeg Standard de deal niet rond. “Het was niet het juiste moment en de deal bleek te gecompliceerd”, zegt Vanheusden aan Het Laatste Nieuws.

De Rouches blijven zijn grote liefde. “Maar Standard is mijn club, ja. Die optie zal ik altijd overwegen. Als beide partijen er beter uitkomen, is het deze zomer mogelijk. Die liefde zal altijd blijven bestaan."

Voor Vanheusden is het vooral zaak om blessurevrij te blijven na twee eerdere kruisbandletsels. “Als je me nu zou vragen of ik zou tekenen voor tien blessurevrije jaren bij Standard: ik zou het waarschijnlijk wel doen. Alleen al omdat ik het zo fel heb gemist om elke week te kunnen spelen.”