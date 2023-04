Bob Peeters met een brede smile: "Ik weet dat ze daar bij Club niet blij over gaan zijn"

Op de voorlaatste speeldag in de Jupiler Pro League is het alle hens aan dek voor de ploegen die nog strijden om een plaatsje in de Champions' Play-Offs.

Club Brugge en KAA Gent voelen sinds vrijdag de hete adem van Standard in hun nek voor een plaatsje in de top vier. Club Brugge speelt vandaag nog op Westerlo, KAA Gent geeft zondag KV Mechelen partij. “Westerlo blijft bewijzen dat het een lastig team is en thuis staan ze altijd garant voor spektakel. Club moet gaan winnen, wat perspectief opent voor Westerlo. Ze zijn zo sterk in de omschakeling. Ik denk dat het 2-2 wordt”, vertelt Bob Peeters bij Eleven Sports. Hij voorspelt ook dat KAA Gent wint van KV Mechelen. “Ik weet dat ze daar bij Club niet bij over gaan zijn, maar dit is natuurlijk gewoon mijn mening”, voegt Peeters daar met een brede smile aan toe. Wil Club Brugge in dat geval nog de top vier halen, dan moet het al zeker uitgaan van een nederlaag van KAA Gent tegen KV Oostende op de slotspeeldag en moet blauwzwart zelf ook nog eens voorbij KAS Eupen.