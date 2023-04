Gezien Union, KAA Gent en Anderlecht?: de prestaties van Leverkusen, West Ham en AZ voor een mogelijk historische avond

Tussen de heen- en terugwedstrijden binnen de Europese competities is het ook uitkijken naar wat de tegenstanders van de Belgische ploegen hebben gedaan. Een overzicht.

Union speelt in de kwartfinales van de Europa League tegen Bayer Leverkusen. Leverkusen speelde tussendoor op het veld van Wolfsburg. Leverkusen had moeite met het stugge Wolfsburg en Koen Casteels en Sebastiaan Bornauw hielden de 0. Wolfsburg kon ook niet scoren en zo eindigde de wedstrijd op 0-0. Leverkusen verloor zo nog eens punten. Daarvoor had het 5 wedstrijden gewonnen. Al kregen enkele sterkhouders wel rust.

In de namiddag had West Ham, de tegenstander van Gent in kwartfinales in de Conference League, al thuis tegen Arsenal gespeeld. Het kwam 0-2 achter, maar dankzij een penaltymisser van Bukayo Saka en een goal van Jarrod Bowen kwam het na de rust nog langszij. Het bleef ook 2-2 en zo zal West Ham donderdag Gent met een gelijkspel ontvangen.

Anderlecht zag zijn Europese tegenstander wel winnen. AZ ging op bezoek bij Fortuna Sittard en bij de rust stond het al via Odgaard en Kerkez 0-2 voor. In het slot zorgde Pavlidis nog voor de 0-3 en zo tankte AZ extra vertrouwen voor donderdag wanneer ze Anderlecht voor kwartfinales in de Conference League ontvangen.