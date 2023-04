Antwerp heeft beet! Eerste zomeraanwinst is binnen (en voor een prijsje)

Antwerp heeft zijn eerste zomeraanwinst te pakken. Een transfer die er al een paar weken zat aan te komen. Jacob Ondrejka komt over van Elfsborg.

Volgens Het Nieuwsblad is de deal helemaal rond. De 20-jarige Zweedse international komt The Great Old versterken. De winger van Elfsborg stond ook in de belangstelling van AZ Alkmaar en Besiktas, maar heeft al een bezoek gebracht aan de Bosuil.

Hij zal een contract voor meerdere seizoenen tekenen en Antwerp betaalt zo'n 1,5 miljoen euro. Ondrejka brak door bij Landskrona BoIS, waar Elfsborg hem wegplukte. Hij is een jeugdinternational bij de U21 en mocht ook al debuteren voor de A-ploeg: tegen IJsland in januari scoorde hij de 2-1.