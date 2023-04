De Roeck heeft grote ambities en verklapt in welke competitie hij in de toekomst aan de slag wil

Jonas De Roeck deed het dit seizoen heel goed met Westerlo. De Kemphanen hebben een heel stabiele structuur en de Turkse eigenaars hebben zich voor de lange termijn geëngageerd. De Roeck kan daarin gedijen.

De Roeck kreeg goeie spelers ter beschikking, maar smeedde er een geheel van. Intussen wordt hij overal geloofd en bekeken verschillende topclubs hem als mogelijk toekomstige trainer. Maar zijn ambitie reikt verder dan België.

"Ik probeer mijn carrière toch wel wat te plannen", zei De Roeck In de podcast van De Tribune. "En dan is Duitsland misschien wel mijn grootste droom."

En daar heeft hij goeie redenen voor. "Niet alleen omdat ik zelf in Duitsland gespeeld heb en we thuis ook wel nog eens Duits spreken, maar vooral omdat de Duitse manier van werken mij aanspreekt: ja is ja, neen is neen. Ik wil graag weten tot welk niveau ik kan raken en dan bekijk ik wel waar het mij brengt."