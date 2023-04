Nog veel scenario's op slotspeeldag JPL: wie moet wat doen om zijn grote doel te bereiken?

Nog één speeldag dit weekend en we weten wie regulier kampioen is, wie play-off 1 en 2 speelt en wie degradeert. Er staat in veel wedstrijden nog iets op het spel.

Play-off 1

De strijd om play-off 1 wordt nog interessant. KAA Gent heeft door meer gewonnen wedstrijden nog steeds alles in eigen handen. Thuis winnen van KV Oostende is voldoende voor plek 4.

Als de Buffalo's niet winnen, dan kan het nog voor Club Brugge als zij thuis winnen van KAS Eupen. En dan is er nog Standard, dat een puntje minder heeft dan beide ploegen en enkel kan profiteren als beide ploegen niet winnen.

KAA Gent - Oostende

Club Brugge - KAS Eupen

OH Leuven - Standard

Play-off 2

Ook de strijd om play-off 2 kan nog interessant worden. Westerlo is op basis van gewonnen wedstrijden zeker van minstens plaats acht en dus is de wedstrijd op bezoek bij Seraing van geen belang meer, tenzij voor tv-gelden en plek zeven. Dat telt ook voor STVV - Antwerp, waar Antwerp nog tweede kan worden en STVV elfde als het allemaal wat meezit.

Charleroi heeft het in eigen handen, maar moet in eigen huis spelen tegen leider KRC Genk. En dus zijn er kapers op de kust. Eerst en vooral Cercle Brugge, dat een verplaatsing naar Zulte Waregem heeft en sowieso beter moet doen dan Charleroi en minstens even goed als Anderlecht.

Want Anderlecht volgt op een puntje en kan bij puntenverlies van Charleroi én Cercle Brugge ook nog de achtste plaats pakken als het wint van KV Mechelen. OH Leuven is ook nog niet kansloos: als zij winnen van Standard, Charleroi verliest én Cercle en Anderlecht niet winnen zorgen ze voor dé stunt van het weekend.

Charleroi - Genk

Zulte Waregem - Cercle Brugge

Anderlecht - KV Mechelen

Standard - OH Leuven

Degradatiestrijd

Voor KV Oostende viel het doek op speeldag 33, Zulte Waregem greep zijn laatste reddingsboei in en tegen KAS Eupen: 1-5.

Op de slotspeeldag moeten ze in eigen huis wel winnen van Cercle Brugge, aan een puntendeling hebben ze nooit genoeg. Als ze winnen, dan moet KAS Eupen zelf winnen in Brugge om aan degradatie te ontkomen.

Zulte Waregem - Cercle Brugge

Club Brugge - KAS Eupen

Kampioen

Pro memorie: de kampioen van de reguliere competitie is zeker van een Europees ticket in de voorrondes van de Conference League.

En dus is ook de match tussen Kortrijk en Union mogelijk nog van belang. Als Union wint en Genk verliest in Charleroi, dan grijpen de Brusselaars de macht en pakken ze voor het tweede seizoen op rij alsnog de oppergaai in de reguliere competitie.

Charleroi - Genk

Kortrijk - Union