Verheyen bikkelhard: "Ik wist het toen al: dat gaat niet goed aflopen"

Gert Verheyen was in het recente verleden coach van KV Oostende. De analist zag er zaken gebeuren die hem de wenkbrauwen deden fronsen. Intussen zijn de vermoedens ook uitgekomen.

KV Oostende degradeerde afgelopen weekend. "Het doet me niet zo veel", zei Verheyen in Extra Time. Dominik Thalhammer kreeg vorige week te maken met een muiterij, zaterdag werden de Amerikaanse eigenaars van KVO door de fans op de korrel genomen.

PMG heeft er wel een zootje van gemaakt. "Als je kijkt naar de andere overnames van PMG in Europa - Genoa, Barnsley, Nancy... Die zijn allemaal gezakt. Ze hebben het warme water uitgevonden. Met data ondergewaardeerde spelers zoeken van wie niemand zag hoe goed ze waren."

"Sorry, maar dat bestaat niet. Er was nog het jaar met Alexander Blessin aan het roer. Toen hadden ze nog een fatsoenlijke ploeg met D'Arpino, Theate, Hjulsager... Maar dat was een mix van goede transfers en jongens die er al waren."