'Ook drie Belgische clubs azen op Boniface': fans hebben allemaal hetzelfde te zeggen na verrassend gerucht

Dat hij deze zomer zal vertrekken? Dat staat bijna boven alle verdenking. Maar hoeveel geld er mee gemoeid zal zijn en waarheen? Dat zijn nog belangrijke vragen.

Victor Boniface is zowel in de Europa League als in de Jupiler Pro League uitgegroeid tot een echte sterkhouder voor Union SG.

En dus zijn de geïnteresseerde clubs niet op een hand te tellen. Met AC Milan, Napoli, Frankfurt, Union Berlin en Lazio zijn daar ook toppers en subtoppers bij uit diverse landen.

Straf gerucht

De spits zelf zou Engeland of Spanje verkiezen, mogelijk zal er tot twintig miljoen euro of nog meer voor hem moeten worden betaald.

Bij Union SG hopen ze zelf op de jackpot, volgens Ekrem Konur zijn er nu ook Belgische gegadigden voor de Nigeriaanse spits.

Ils ont pas encore pigé qu on en était plus capable 😂😂 April 19, 2023

Je regarde aussi la situation de Messi au PSG il va venir jouer dans mon jardin ? — -Tidus- (@tidusrsca) April 19, 2023

Anderlecht 🤣 J’ai attendu qu’ils suivent la situation de Haaland aussi 🤪 — Dorkus Malorkus (@decanjere) April 19, 2023

Comment Anderlecht suit la situation de Victor Boniface :

"Ah Boniface a signé à Milan, bon transfert 👌" https://t.co/HUGHnQnvUy — Phil (@phil_2386) April 19, 2023

Zowel Antwerp, Club Brugge als RSC Anderlecht zouden de situatie van Boniface op de voet volgen, klinkt het.

De supporters denken er allemaal hetzelfde van. Zeker vanuit paars-witte hoek, waar iedereen beseft dat het budget niet voorhanden is.