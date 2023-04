Goede reden voor: 'Anderlecht en KAA Gent hopen van elkaar dat ze halve finale niet halen'

Vanavond kunnen maar liefst drie Belgische ploegen zich kwalificeren voor een Europese halve finale.

Geen, één, twee of drie. Hoeveel Belgische ploegen plaatsen zich vanavond voor de halve finale in Europa? Sportief mooi, maar ook financieel brengt het de clubs de nodige extra miljoenen in het laatje.

Voor Union SG gaat het bijvoorbeeld om 2,8 miljoen euro extra als ze zich voorbij Bayer Leverkusen naar de halve finale weten te spelen. En dan wacht ook nog een extra smak tv-geld voor de Brusselaars.

KAA Gent en RSC Anderlecht moeten eigenlijk hopen dat de andere Belgische club de halve finale van de Conference League niet haalt. Elk kunnen ze 2 miljoen euro verdienen bij een kwalificatie.

Maar opvallend is, zo schrijft Het Nieuwsblad, dat het bedrag hoger ligt voor een club als er geen ploeg uit eigen land in dezelfde ronde speelt. Anderlecht vangt dus meer centen als KAA Gent uitgeschakeld wordt, of omgekeerd. Over hoeveel het gaat is niet meteen duidelijk.