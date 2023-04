Kalendermaker komt nu al met duidelijke taal over planning van play-offs

De laatste speeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League komt er dit weekend aan. Daarna is het uitkijken richting de play-offs.

Zondagavond om 21.15 uur wordt de kalender van de play-offs bekendgemaakt. Mochten er zich vanavond één of meerdere ploegen plaatsen voor de halve finale in Europa, dan is de kalendermaker heel erg duidelijk.

Als Union SG, Anderlecht en/of KAA Gent zich kwalificeren voor hun halve finale, dan is er geen enkele optie om te schuiven met de kalender van de play-offs.

De halve finales van de Europa League en de Conference League worden op 11 en 18 mei afgewerkt en die vallen midden in de play-offs van de Jupiler Pro League.

In augustus werden wedstrijden van Belgische ploegen nog verplaatst om hen een handje te helpen om zich te kwalificeren voor de groepsfase in Europa, maar in mei lukt dat helemaal niet.

Voor Anderlecht heeft dat momenteel zelfs nog geen belang, want voorlopig spelen zij geen play-offs. Dat zal pas komend weekend duidelijk worden, maar eerst moeten ze nog de match op AZ overleven.