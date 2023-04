Ronny Deila steeds meer onder de indruk van goudhaantje JPL: "Grootste ontgoocheling dat ik hem niet tekende"

Ronny Deila wil dit weekend alsnog play-off 1 afdwingen met Standard, maar heeft het niet in eigen handen. Ondertussen ging hij dit weekend eens naar het Lotto Park.

Ronny Deila is een trainer die graag wedstrijden live bekijkt. "En dus ben ik ook naar Union - Bayer Leverkusen gaan kijken."

"Een kwartfinale in Europa zo dicht bij huis, dat kan je niet laten schieten. Het was een interessante wedstrijd, jammer dat Union uitgeschakeld is. Ik had ze liever nog verder zien gaan, dat is belangrijk voor het Belgisch voetbal."

Play-off 1?

Volgend seizoen kan misschien ook Standard een (lang) Europees avontuur maken: "We hebben het potentieel ervoor, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Dit weekend supporteren we voor Eupen en Oostende, want we willen nog in de top-4 raken."

Ondertussen raakte Deila ook nog meer onder de indruk van Victor Boniface, en dan was het donderdag tegen Bayer Leverkusen niet eens zijn beste match.

"Ik heb van niet veel dingen spijt in mijn voetballeven, maar dat ik hem niet heb getekend toen hij op proef was bij Valerenga is een van de grootste ontgoochelingen."

Toptransfer

"Ik had al veel spelers in het aanvallende compartiment en uiteindelijk is hij naar Bodo/Glimt getrokken. Het vervolg kennen we."

Union SG betaalde 2.2 miljoen euro voor de speler en lijkt deze zomer een veelvoud daarvan te kunnen binnenrijven. Napoli en AC Milan zijn maar enkele van de geïnteresseerde clubs.