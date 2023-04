Club Brugge troeft met 8 miljoen euro drie Belgische topclubs af ... en stuit op kritiek: "Hij gaat naar een kleinere club dan waar hij zit"

Club Brugge heeft werk aan de winkel om het huidige seizoen zo snel mogelijk te doen vergeten. Daarbij komen ze nu wel dichtbij een eerste deal.

Club Brugge wordt al even gelinkt aan de Poolse flankaanvaller Michal Skoras (23) van Lech Poznan, de club van John van den Brom.

En die deal wordt steeds nijpender en concreter. Ook al toonden ook Genk, Gent en Anderlecht interesse in de speler.

© photonews

Met 15 goals en 6 assists over alle competities heen is hij al van grote waarde geweest voor Lech Poznan dit seizoen.

Zijn transferwaarde wordt geschat op zes miljoen euro volgens Transfermarkt, Poolse media spreken over een deal voor vier seizoenen en een transferbedrag van om en bij de acht miljoen euro.

8 miljoen

Ook een doorverkooppercentage ligt op tafel, ondertussen zou er ook al een persoonlijk akkoord zijn met de 23-jarige Poolse linksbuiten.

Pools Ex-bondscoach Boniek was al kritisch over de deal: "Hij gaat naar een ploeg die kleiner is dan zijn huidige club."