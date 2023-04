Rik De Mil spreekt over de titelambities van Club en heeft véél lof voor Belg: "Hij wordt een topspeler in Europa"

Club Brugge wist dan toch nog play-off 1 te halen. En daarin is misschien plots weer heel veel mogelijk.

"Ik geloof altijd nog in de titel. Dus nu ook", aldus Rik De Mil duidelijk in Extra Time. Hij beseft dat er altijd druk staat op blauw-zwart.

Een idee dat ook door Filip Joos wordt gevolgd: "Ze moeten nu naar die play-offs gaan met het idee dat ze 18 op 18 gaan pakken. Dan is de kans groot dat ze kampioen zijn."

© photonews

"De kans dat het zal gebeuren is klein, maar dat is wel de instelling waarmee ze er nu kunnen naartoe leven na een rotjaar."

Ook Franky Van der Elst beseft dat blauw-zwart nog wat te doen heeft in de play-offs: "Ze kunnen nog veel goodwill terugwinnen die ze nu wat kwijt zijn geraakt."

Openda

De Mil had verder ook mooie woorden voor Loïs Openda, die hij ook nog heeft gekend bij Club Brugge en een grote toekomst weet te voorspellen.

"Hij wordt een echte topper in Europa", was De Mil zéér scherp en duidelijk in de ja/nee-vragen. Een groot geloof in de jonge Belg.