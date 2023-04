Franky Van der Elst ziet deze club meestrijden voor de titel, maar daar hangt wel een voorwaarde aan vast

Vanaf volgend weekend gaan de Play-Offs van start in de Jupiler Pro league en kan de strijd om de titel losbarsten. Het belooft alvast een spannend gebeuren te worden met Genk en Union die hetzelfde aantal punten hebben en Antwerp daar net onder. Club Brugge is dan weer de underdog.

Antwerp is bezig aan een goed seizoen en speelt nog altijd mee voor de titel. Ondanks hun goede start in de competitie had de Great Old een kleine terugval, maar ondertussen heeft Mark van Bommel zijn manschappen klaargestoomd voor Play-Off 1.

Bij Extra Time sprak Franky Van der Elst over de titelkansen van The Reds. "Antwerp is evenveel titelkandidaat als die andere twee, dat is wel duidelijk. Alleen vind ik wel dat ze Vincent Jansen gaan nodig hebben. Dat is wat er onbreekt als hij er niet bij is."

De oud-speler doelt natuurlijk op het feit dat Jansen voor de nodige presence zorgt voorin bij Antwerp. De aanvaller was dit seizoen al goed voor 16 doelpunten en 4 assists en heeft zo een groot aandeel in de derde plaats van The Great Old.