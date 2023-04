Ivan Leko schetst de opvallende titelkansen van zijn ex-club Club Brugge

In 2017-2018 pakte Ivan Leko met Club Brugge de titel in de Jupiler Pro League. Het is uitkijken of ze als vierde nog meespelen voor het kampioenschap.

Club Brugge komt van heel ver, maar zit wel in de Champions’ Play-Offs. Die play-offs maken het voor Ivan Leko, ex-trainer van Club Brugge, een bijzonder spannend verhaal om uit te maken wie kampioen wordt in de Jupiler Pro League. Zeker ook omdat de kloof tussen de ploegen bijzonder klein is. “Met Racing Genk, Antwerp en Union die er het beste voor staan. Maar ik zou Club Brugge nog niet helemaal afschrijven”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. En daar heeft Leko zijn redenen voor. “Zij hebben misschien wel de beste kern als je puur kijkt naar individuele kwaliteiten. Bovendien kunnen zij met een vrij hoofd aan de play-offs beginnen. Ze voetballen opnieuw dominanter en beter. Club zal een sleutelrol spelen in de play-offs. Als ze die eerste wedstrijd in Genk winnen, wordt alles door mekaar gegooid.” Voor Leko is er één ploeg die misschien wel wat meer kans heeft. Hij kijkt in de richting van Royal Antwerp FC. “Omdat ze fris zijn, mentaliteit aan kwaliteit koppelen. Ze speelden geen Europees, zijn stabiel én gemotiveerd. Het is ook een gebalanceerde ploeg. Een goede mix van jonge en ervaren spelers. En als dan het publiek er nog gaat achter staan…”