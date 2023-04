Benito Raman kan volgend seizoen gratis naar zijn voormalige club gaan zien

Dat Benito Raman graag tussen de supporters plaatsneemt is welbekend. Volgend seizoen kan hij dit gratis doen bij één van zijn voormalige clubs.

Volgens BILD is de bedoeling dat tijdens het 'pilotseizoen' 2023/24 de eerste drie thuiswedstrijden sowieso gratis toegankelijk zijn bij Fortuna Dusseldorf. De kans is groot dat er meer dan drie wedstrijden komen als het project goed van start gaat, schrijft de krant. Grote sponsors zullen deze kosten dekken zodoende er voor de club geen inkomstenverlies is.

De bedoeling van de club is zo meer mensen te verwelkomen in het 54.600 tellend stadion. Tegelijkertijd hopen ze dat als mensen geen ticket meer moeten kopen, ze meer uitgeven aan merchandising.

Benito Raman, die van de zomer van 2017 tem de zomer van 2019 actief was bij Fortuna Düsseldorf, kan zo volgend seizoen gratis naar zijn voormalige ploeg gaan zien.