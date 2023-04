Miljoenentransfer op komst? Onder meer Benfica, Ajax én Barcelona hebben dure vogel Club Brugge op het lijstje staan

De voorbije maanden deemsterde hij wat weg bij Club Brugge, want onder Rik De Mil kreeg hij weinig speelkansen. Maar dat hoeft niemand tegen te houden, zo blijkt.

Club Brugge wist zich alsnog te plaatsen voor play-off 1, maar ook daarin moeten we niet meteen veel verwachten van Abakar Sylla.

De centrale verdediger is onder Rik De Mil gezakt in de pikorde, want de nieuwe T1 kiest achterin steevast voor Mechele en de jonge Spileers.

© photonews

Bovendien is Sylla volgens Het Nieuwsblad ook geblesseerd (geweest) aan de adductoren, een andere reden waarom we minder van hem hoorden.

De 20-jarige Ivoriaane heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van niet minder dan negen miljoen euro en dus is hij een potentieel target voor vele topclubs.

Scouting

Een paar dagen geleden werd al de interesse van onder meer Benfica en Barcelona gemeld. Zij hebben hem op het scoutingslijstje staan.

En ook al speelt Sylla momenteel niet al te veel, volgens Afrikaanse bronnen zouden er nog meer grote clubs hem op het verlanglijstje gezet hebben. Daarbij onder meer Ajax Amsterdam. Hij heeft dan ook een ideaal profiel, al is er voorlopig wel nog geen concrete interesse volgens HNB.