'Mondeling akkoord: Club Brugge vangt vele miljoenen voor gewilde speler'

De interesse uit Italië blijft ontzettend groot voor Tajon Buchanan van Club Brugge, zoveel is ook na dit weekend duidelijk. Hij werd in de Italiaanse media steevast genoemd als de grote favoriet om als vervanger van Denzel Dumfries te fungeren bij Inter volgende zomer. Zelf liet de Canadees weten dat hij klaar is voor een volgende stap - de Jupiler Pro League ziet hij als een tussenstap. Hij wil de volgende stap zetten, liefst naar een topcompetitie. En dus komt de Serie A als absolute topcompetitie wel naar voren voor de speler die ondertussen 12 miljoen euro waard is volgens Transfermarkt. Italiaanse concurrentie Internazionale wilde eerst tien miljoen euro neerleggen, maar SS Lazio kwam ook aankloppen en zorgde zo voor een soort van opbod. Volgens Het Laatste Nieuws is er nu een mondeling akkoord met de Italiaanse topclub voor een bedrag van om en bij de vijftien miljoen euro.