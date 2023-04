Anderlecht had ander plan met Refaelov, maar middenvelder zei resoluut 'nee'

Lior Refaelov nam gisteren afscheid van Anderlecht. De club en de speler kwamen er niet uit over een contractverlenging. Maar paars-wit deed hem nog een ander aanbod.

Refaelov moest zwaar inleveren bij Anderlecht als hij nog zou willen blijven. Dat was niet zozeer het probleem, maar uit de gesprekken bleek ook dat hij geen prominente rol meer zou spelen in het sportieve verhaal. En daar had de Israëli het moeilijk mee.

De 37-jarige aanvallende middenvelder voelt zich nog te goed om al een rol op het tweede plan op zich te nemen. Anderlecht stelde hem zelfs voor om in de sportieve staf een rol op zich te nemen, maar dat wees hij resoluut af.

Onlangs zei Refaelov nog dat hij nog drie jaar zou willen voetballen. Waar dat zal zijn, is nog niet geweten. Er is interesse uit zijn thuisland en uit Amerika.