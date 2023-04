🎥 Stevig: supporters Antwerp en Mechelen zetten de boel nu al in lichterlaaie

Zondag spelen Royal Antwerp FC en KV Mechelen tegen elkaar in de bekerfinale. En dat leeft bij beide ploegen.

Zowel Antwerp als KV Mechelen vertrekken op zaterdag al naar Brussel, om er ook nog een laatste training af te werken.

En dus werden de fanions uitgezwaaid door hun supporters. En dat mag voor de gelegenheid letterlijk genomen worden.

Uitzwaaien

Zowel in het Bosuilstadion als in het AFAS-stadion Achter de Kazerne kwamen honderden fans op zaterdag afgezakt.

Ze zwaaiden er hun spelers uit, die daarna met de bus naar Brussel trokken onder luide gezangen van beide teams.

Bij Antwerp geloven ze er enorm in: "We pakken de Beker" en "We worden kampioen", klonkt het onder meer in de gezangen.

Zondag rond 16u20 weten we alvast wie de Beker van België zal pakken dit seizoen. Daarna volgt play-off 1 voor Antwerp en vakantie voor Malinwa.