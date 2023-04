Bruggeling maakt de balans op en is streng: "Hij zette me op de bank zonder iets te zeggen"

Vijftien doelpunten en acht assists over alle competities heen. Ondanks een moeilijk seizoen staan de statistieken er wel.

Ferran Jutgla begon als een komeet bij Club Brugge, maar kende dit seizoen ook moeilijke momenten. Tegen KAS Eupen deed hij met een hattrick opnieuw van zich spreken.

Vooraf had hij aangekondigd twintig doelpunten te willen maken dit seizoen: "En dus ben ik niet tevreden met vijftien, ik had nog meer moeten scoren", aldus Jutgla in gesprek met Het Nieuwsblad.

Na het WK sukkelde hij met pubalgie, het vertrek van Carl Hoefkens was een tweede mokerslag voor de spits van Club Brugge.

"Hij gaf me alle vertrouwen, we hadden echt een goede klik. Ik was echt triest dat hij vertrok, ook voor hem natuurlijk."

Parker

Temeer zijn kansen daarna ook als sneeuw voor de zon verdwenen onder opvolger Scott Parker. "Hij zette me op de bank zonder iets te zeggen."

"Na verloop van tijd hadden we wel meer contact. Hij zei me dat hij gewoon een ander type spits verkoos, maar dat ik moest blijven werken."