Hugo Siquet verkoos Cercle Brugge over Anderlecht: oom Thierry legt uit waarom dat goede keuze was

Tussen 2009 et 2022 speelde Hugo Siquet in loondienst van Standard de Liège. Deze winter verkoos hij Cercle Brugge boven Anderlecht.

Hugo Siquet kon deze winter ook naar Anderlecht, maar verkoos een avontuur bij Cercle Brugge. Een goede keuze?

Siquet mag de komende weken in ieder geval wél play-off 2 spelen. De ex-Rouche koos voor De Vereniging, omdat hij als ex-Rouche niet bij Anderlecht kon spelen.

© photonews

Oom Thierry Siquet is trainer van de nationale ploeg U18 en zag dat zijn neefje de juiste keuze maakte alles bij elkaar.

"Hij heeft me gecontacteerd toen er interesse was van Cercle, maar ik kon hem niet veel zeggen over hoe het er nu loopt."

Dynamiek

"Maar het voetbal dat hij speelt, past perfect bij hem. Hij heeft de dynamiek en straalt plezier uit op het veld", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"Het is een moeilijke ploeg om te bespelen en ze kunnen nog dromen van de vijfde plaats en Europees voetbal volgend seizoen."