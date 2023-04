Racing Genk wil alles uit de kast halen voor komst van Club Brugge, met een speciale gast

Racing Genk ontvangt zondag Club Brugge voor hun eerste match in de Champions' Play-offs. En de Limburgers willen alles uit de kast halen.

De match tussen Racing Genk en Club Brugge wordt zondag maar om 18u30 afgetrapt, maar de competitieleider begint al drie uur voordien aan zijn sfeerprogramma.

Om 15u30 opent de fanzone al, een uur later zullen de supporters de spelersbus kunnen verwelkomen. Tijdens de opwarming zal niemand minder dan Pat Krimson, grote fan van Racing Genk, zorgen voor sfeer met zijn beats.

Omdat Genk zijn eerste match in zijn speelt in zijn nieuwe retro shirts wil de club uitpakken met een old school sfeeractie: wc-rollen gooien. Aan sfeer zal er dus alvast geen gebrek zijn in het uitverkochte stadion.

Want met Racing Genk-Club Brugge staat er meteen een belangrijke match op het programma. Als Club verliest dan ziet het zijn waterkans op de titel al meteen in rook opgaan. Genk kan dan weer Union en Antwerp onder druk zetten met een zege.