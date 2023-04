Rik De Mil maakt selectie bekend voor belangrijke match tegen Racing Genk, opnieuw heel wat afwezigen

Club Brugge trekt zondag naar Genk voor zijn eerste match in de Champions' Play-offs. Coach Rik De Mil selecteerde 21 namen en daar zijn zoals verwacht weer wat afwezigen bij.

Rik De Mil had het op zijn persconferentie al aangekondigd en trekt het nu ook door in zijn selectie: Casper Nielsen, Tajon Buchanan, Jacky Hendry en Lynnt Audoor zijn niet fit en gaan niet mee naar Genk.

Over Roman Yaremchuk was De Mil ook duidelijk. De Oekraïner was ziek geweest en zijn aanwezigheid in de selectie was twijfelachtig. En Yaremchuk is duidelijk niet fit genoeg, wat ook hij zit niet in de selectie.

Ook Dedryck Boyata zit alweer niet in de selectie. Kamal Sowah is er wel weer bij, net zoals talenten zoals Talbi, Sabbe, Vermant en Sandra.

Mes op de keel

Nadat Club vorige week op de valreep nog de top vier haalde, moet het nu weer vol aan de bak tegen Racing Genk. De achterstand op Genk is acht punten, als Club nog gelooft in de titel, dan zijn de drie punten meenemen uit Limburg een must.