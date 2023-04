De meest opvallende basisspeler onder De Mil: "Het enige wat ik moet doen..."

Eén van de meest opvallende keuzes van Rik De Mil was ongetwijfeld Jorne Spileers. De youngster werkte een haast foutloos parcours af.

Tegen Standard zette Rik De Mil meteen Jorne Spileers in het basiselftal en hij bleef daar ook staan. 13 op 18 pakte Club Brugge in zes wedstrijden, met slechts één tegendoelpunt. Een ongelofelijke verrassing én bevestiging.

“Je moet ook wat geluk hebben. Op het juiste moment de juiste trainer. Maar ik sta nog nergens, ik moet blijven bevestigen. Ik leer nog elke match bij. Positiespel, kleine technische dingen, een voorzet anders beoordelen…”, klinkt het bij kw.be.

Voor Spileers is het een droom die werkelijkheid wordt, maar de vraag is uiteraard hoelang dit liedje blijft duren. Zeker als er een opvolger voor Rik De Mil komt. “Tja, wie volgend jaar ook de hoofdcoach wordt: het enige wat ik moet doen is mij blijven tonen, op training en in de wedstrijden”, gaat Spileers verder.

Veel vooruitkijken wil Spileers momenteel niet doen. Hij denkt niet aan een verhaal zoals Arne Engels of Ibe Hautekiet. “Ik denk nog niet veel verder, al zeker niet aan het buitenland. Waarom zou ik niet zoals Brandon een hele carrière bij Club blijven? Ik zit hier goed.”